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15:43 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В автоаварию попали Мазда и машина скорой помощи в Дзержинском районе

ДТП произошло сегодня, 23 декабря, примерно в 8 часов утра в Новосибирске.

В столице Сибири произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda и «Скорой помощи» на перекрестке в Дзержинском районе. На перекрестке улиц Промышленной и Королева автомобиль «Скорой помощи» двигался со стороны улицы Красина в сторону улицы Трикотажной, а Мазда — по улице Королева со стороны проспекта Дзержинского. Автомобиль скорой помощи вез тяжело больного человека, и на перекрестке выехал на красный сигнал светофора. В этот момент в бок ей въехала Мазда. От удара машину скорой помощи отбросило в направлении тротуара. Сначала она пробила металлическое ограждение, а потом врезалась в столб.

В результате автоаварии ее участники не пострадали. Водитель скорой помощи свою вину признал. ДТП оформили сотрудники ГИБДД.

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