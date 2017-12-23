В автоаварию попали Мазда и машина скорой помощи в Дзержинском районе

В столице Сибири произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda и «Скорой помощи» на перекрестке в Дзержинском районе. На перекрестке улиц Промышленной и Королева автомобиль «Скорой помощи» двигался со стороны улицы Красина в сторону улицы Трикотажной, а Мазда — по улице Королева со стороны проспекта Дзержинского. Автомобиль скорой помощи вез тяжело больного человека, и на перекрестке выехал на красный сигнал светофора. В этот момент в бок ей въехала Мазда. От удара машину скорой помощи отбросило в направлении тротуара. Сначала она пробила металлическое ограждение, а потом врезалась в столб.