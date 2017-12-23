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15:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону более тысячи квартир в новом жилом комплексе почти на сутки остались без света, воды и тепла

ЧП произошло из-за аварийного отключения электричества.

Источник: Reuters

В южной столице люди, проживающие в новом жилом комплексе на ул. Скачкова (в районе Текучевского моста) почти сутки были отрезаны от всех жизненных коммуникаций — света, воды и тепла.

— Около половины второго дня в пятницу (22 декабря) все вырубилось, — рассказала газете «КП» — Ростов-на-Дону жительница одной из многоэтажек. — Дело в том, что у нас все дома, входящие в ЖК, а это более 1200 квартир, запитаны на электроэнергию, поэтому после аварийного отключения на подстанции, перестал гореть свет (во дворах, на лестницах), встали лифты, остановилась подача воды, батареи быстро охладились, мы начали замерзать, и приготовить ничего из еды тоже невозможно: электроплиты.

Блэкаут продолжался до утра. Все это время, жалуются ростовчане в соцсетях, они пытались прояснить ситуацию и у местной управляющей компании, и в администрации района, и в экстренных службах — все было бесполезно. Монтеры из аварийной бригады, утверждают жильцы ЖК, появились только спустя восемь часов после отключения.

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