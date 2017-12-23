В Ростове-на-Дону более тысячи квартир в новом жилом комплексе почти на сутки остались без света, воды и тепла
ЧП произошло
ЧП произошло
В южной столице люди, проживающие в новом жилом комплексе на ул. Скачкова (в районе Текучевского моста) почти сутки были отрезаны от всех жизненных коммуникаций — света, воды и тепла.
— Около половины второго дня в пятницу (22 декабря) все вырубилось, — рассказала газете «КП» —
Блэкаут продолжался до утра. Все это время, жалуются ростовчане в соцсетях, они пытались прояснить ситуацию и у местной управляющей компании, и в администрации района, и в экстренных службах — все было бесполезно. Монтеры из аварийной бригады, утверждают жильцы ЖК, появились только спустя восемь часов после отключения.