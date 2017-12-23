Южноуральцам пообещали вознаграждение за розыск опасного преступника

Полиция разыскивает подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Разыскиваемый подозреваемый совершил в Еманжелинске особо тяжкое преступление в отношении 42-летней женщины.

Всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождении разыскиваемого, либо опознал его личность, просят сообщить по телефонам: 89993710421, 89507249168, 351−38−2−00−18.