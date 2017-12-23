Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
Генерал из спецгруппы ФСБ получил срок сразу после Дня чекиста
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
В США назвали главную "страховку" РФ в случае войны — СМИ
Явлинский поведал о разговоре с Путиным об Украине
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
СМИ: 30-летняя дочь Салтыковой стала копией знаменитой мамы
Депортированная из Италии Анфиса Чехова: Обидно
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
8Москва преобразилась к празднику
23 декабря, источник: АиФ Челябинск

Южноуральцам пообещали вознаграждение за розыск опасного преступника

Мужчина совершил особо тяжкое преступление в Еманжелинске.

Полиция разыскивает подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Разыскиваемый подозреваемый совершил в Еманжелинске особо тяжкое преступление в отношении 42-летней женщины.

Всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождении разыскиваемого, либо опознал его личность, просят сообщить по телефонам: 89993710421, 89507249168, 351−38−2−00−18.

За подтвержденную информацию назначено вознаграждение.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Насладиться пенсией. Психолог - как не впасть в депрессию
Меркель и Макрон призвали Россию вернуться в СЦКК в Донбассе
Названы условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс
Яценюка на десять минут задержали в Швейцарии по запросу России
Сенатор: скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Саудовская Аравия требует от принца $6 млрд за освобождение
Парламент Чечни бойкотировал Instagram из-за блокировки Кадырова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России Загитова триумфально выиграла чемпионат России, Сотскова показала, что ее стоит бояться, а 14-летняя Косторная взяла бронзу "на перспективу"
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь