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14:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Казани 80-летнюю бабушку

Пожар случился в четырнадцатиэтажном панельном жилом доме № 13 на улице Серова в Казани.

Сотрудники МЧС спасли на пожаре в доме № 13 на улице Серова в Казани 80-летнюю бабушку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани поступило накануне в 20.17. Сотрудники МЧС увидели горящую мебель в квартире на десятом этаже четырнадцатиэтажного панельного жилого дома. В комнате находилась 80-летняя женщина. Спасатели эвакуировали ее из дома и передали медикам, которые доставили ее в городскую клиническую больницу № 7.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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