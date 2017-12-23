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13:38 (мск), источник: ЕАН

Пассажирка рейса «Екатеринбург — Хабаровск» устроила пьяный дебош в самолете

В новосибирском аэропорту Толмачево пьяную женщину сняли с рейса «Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск», сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, представитель авиакомпании вызвал полицию в самолет из-за неадекватной пассажирки.

«Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, вступила в конфликт с бортпроводниками, размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью», — сказала Ирина Волк.

Стражи порядка вывели женщину из самолета и составили на нее административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Однако этим дело может не ограничиться. Ей может грозить уголовное преследование по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс «Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск» осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». Накануне самолет, выполняющий это направление", покинул Кольцово в 17.00.

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