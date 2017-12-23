Пассажирка рейса «Екатеринбург — Хабаровск» устроила пьяный дебош в самолете

По ее словам, представитель авиакомпании вызвал полицию в самолет из-за неадекватной пассажирки.

«Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, вступила в конфликт с бортпроводниками, размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью», — сказала Ирина Волк.

Стражи порядка вывели женщину из самолета и составили на нее административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Однако этим дело может не ограничиться. Ей может грозить уголовное преследование по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».