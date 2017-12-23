В Миассе почтальон инициировала нападение и присвоила себе пенсии на сумму 140 тысяч рублей
В Миассе сотрудниками полиции раскрыто нападение на почтальона, получившее большой общественный резонанс.
В Миассе сотрудниками полиции раскрыто нападение на почтальона, получившее большой общественный резонанс.
«20 декабря поступило сообщение, что в Северной части города в подъезде одного из домов двое неустановленных граждан совершили нападение на женщину почтальон, 1975 года рождения, которая разносила пенсию, и похитили денежные средства в сумме более 140 тысяч рублей», — сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
Установлено, что женщина сама инициировала нападение, а денежные средства присвоила себе. Большая часть денежных средств изъята сотрудниками полиции.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.