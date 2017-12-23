Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Белые пятна на карте: как в России умирали городаВ России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов. Люди потеряли работу и покинули дома
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Охота на «Огайо»: Авиация ВМФ России выслеживает подлодки США
Бесконечные ноги: СМИ о смелом фото Бондарчук
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
СМИ: 30-летняя дочь Салтыковой стала копией знаменитой мамы
Депортированная из Италии Анфиса Чехова: Обидно
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
14События недели в фотографиях
23 декабря, источник: Nakanune.ru

В Миассе почтальон инициировала нападение и присвоила себе пенсии на сумму 140 тысяч рублей

В Миассе сотрудниками полиции раскрыто нападение на почтальона, получившее большой общественный резонанс.

Источник: РИА "Новости"

«20 декабря поступило сообщение, что в Северной части города в подъезде одного из домов двое неустановленных граждан совершили нападение на женщину почтальон, 1975 года рождения, которая разносила пенсию, и похитили денежные средства в сумме более 140 тысяч рублей», — сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что женщина сама инициировала нападение, а денежные средства присвоила себе. Большая часть денежных средств изъята сотрудниками полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Медведев от лица "единороссов" приветствовал самовыдвижение Путина
Меркель и Макрон призвали Россию вернуться в СЦКК в Донбассе
Названы условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс
Яценюка на десять минут задержали в Швейцарии по запросу России
Сенатор: скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Саудовская Аравия требует от принца $6 млрд за освобождение
Парламент Чечни бойкотировал Instagram из-за блокировки Кадырова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России Загитова триумфально выиграла чемпионат России, Сотскова показала, что ее стоит бояться, а 14-летняя Косторная взяла бронзу "на перспективу"
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь