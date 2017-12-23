В Минске водитель Uber насмерть сбил пешехода
ДТП произошло ночью на улице Ванеева.
ДТП произошло ночью на улице Ванеева.
Вчера «Комсомолка» писала о 9-балльных пробках и многочисленных ДТП вечером в белорусской столице. К сожалению, некоторые
Так стало известно о смертельной аварии в районе улицы Ванеева, которая произошла в 00.55 в ночь на субботу, 23 декабря 2017 года, информирует belta.by.
За рулем авто, как позже выяснят сотрудники ГАИ, находился молодой мужчина 1991 года рождения, являющийся водителем популярного сервиса Uber.
Уже установлена, что в момент наезда на пешехода для машины мигал желтый сигнал светофора. От полученных при ДТП травм пешеход скончался.