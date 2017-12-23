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15:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске водитель Uber насмерть сбил пешехода

ДТП произошло ночью на улице Ванеева.

Вчера «Комсомолка» писала о 9-балльных пробках и многочисленных ДТП вечером в белорусской столице. К сожалению, некоторые дорожно-транспортные происшествие не обошлись без человеческих жертв.

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Так стало известно о смертельной аварии в районе улицы Ванеева, которая произошла в 00.55 в ночь на субботу, 23 декабря 2017 года, информирует belta.by. Пешеход-мужчина 1960 года рождения попытался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходу со стороны проспекта Рокоссовского в направлении Маяковской улицы. На пересечении со вторым Велосипедным переулком его сбил водитель «Вольксвагена Поло».

За рулем авто, как позже выяснят сотрудники ГАИ, находился молодой мужчина 1991 года рождения, являющийся водителем популярного сервиса Uber.

Уже установлена, что в момент наезда на пешехода для машины мигал желтый сигнал светофора. От полученных при ДТП травм пешеход скончался.

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