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16:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель и пассажирка «Жигулей» погибли в результате ДТП на трассе «Сибирь» в Приангарье

Проводится проверка.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Водитель и пассажирка «Жигулей» погибли после столкновения с автомобилем Honda на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Аларском районе Иркутской области сегодня, 23 декабря. Два человека, находившихся в иномарке получили незначительные травмы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Сообщение о ДТП в нескольких км от поселка Забитуй поступило в дежурную часть полиции в 13.40.

«Травмы несовместимые с жизнью получила 53-летняя пассажирка отечественного авто, а позже в медучреждении скончался 39-летний водитель «Жигулей», — говорится в сообщении.

На месте трагических событий работает экипаж ДПС. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

По данному факту проводится проверка.

Полиция Иркутской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на проезжей части, особенно в зимних условиях. Строго следовать правилам дорожного движения, быть взаимовежливыми и терпимыми на дороге.

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