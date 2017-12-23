На Атырауском НПЗ вновь произошло возгорание

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в ДЧС в субботу, 23 декабря.

«Был не пожар, а случай горения. Площадь возгорания — один квадратный метр. Ликвидировали его спустя 10 минут», — прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям.