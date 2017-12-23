На Атырауском НПЗ вновь произошло возгорание
Возгорание было ликвидировано через 10 минут.
Возгорание было ликвидировано через 10 минут.
АСТАНА, 23 дек — Sputnik. На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.
Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в ДЧС в субботу, 23 декабря.
11 декабря на территории Атырауского НПЗ произошло возгорание линии гудрона на установке первичной переработки. Жертв и пострадавших не было. Сообщалось, что инцидент не повлияет на ход завершения модернизации завода.