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13:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

На Атырауском НПЗ вновь произошло возгорание

Возгорание было ликвидировано через 10 минут.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в ДЧС в субботу, 23 декабря.

«Был не пожар, а случай горения. Площадь возгорания — один квадратный метр. Ликвидировали его спустя 10 минут», — прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

11 декабря на территории Атырауского НПЗ произошло возгорание линии гудрона на установке первичной переработки. Жертв и пострадавших не было. Сообщалось, что инцидент не повлияет на ход завершения модернизации завода.

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