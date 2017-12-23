В больнице скончался еще один студент КФУ из Ирака, пострадавший в аварии в РТ
В больнице после страшного ДТП скончался еще один студент КФУ из Ирака.
В больнице после страшного ДТП скончался еще один студент КФУ из Ирака.
27-летний Джебур Ахмет Абдулкарим Ашур получил в аварии открытую
Напомним, что авария произошла 21 декабря в девять вечера на 872 километре трассы М-7. 22-летний водитель BMW, гражданин Ирака Алхман Аббас Раззак Ради выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем Hyudai. От удара иномарку отбросило на встречную фуру. Водитель скончался на месте, о смерти его друга стало известно сегодня.