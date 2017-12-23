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23 декабря, источник: Prokazan.ru

В больнице скончался еще один студент КФУ из Ирака, пострадавший в аварии в РТ

В больнице после страшного ДТП скончался еще один студент КФУ из Ирака.

27-летний Джебур Ахмет Абдулкарим Ашур получил в аварии открытую черепно-мозговую травму. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Его девушка, тоже находившаяся в машине, находится находится в травмоцентре РКБ, сообщает kznlive.ru.

Напомним, что авария произошла 21 декабря в девять вечера на 872 километре трассы М-7. 22-летний водитель BMW, гражданин Ирака Алхман Аббас Раззак Ради выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем Hyudai. От удара иномарку отбросило на встречную фуру. Водитель скончался на месте, о смерти его друга стало известно сегодня.

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