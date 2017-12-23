В Самаре электропоезд врезался в легковой автомобиль

Авария произошла на переезде на улице Речной, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути, но завершить маневр он не успел. Электропоезд врезался в заднюю часть автомобиля. Пострадавших нет, машина получила серьезные повреждения, электропоезд снес ей почти всю заднюю часть.