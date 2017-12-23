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16:10 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре электропоезд врезался в легковой автомобиль

Авария произошла в самаре на переезде на улице Речной.

В результате столкновения легковой автомашины иностранного производства и электрички никто не пострадал.

Авария произошла на переезде на улице Речной, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути, но завершить маневр он не успел. Электропоезд врезался в заднюю часть автомобиля. Пострадавших нет, машина получила серьезные повреждения, электропоезд снес ей почти всю заднюю часть.

По словам водителя легкового автомобиля, семафор на переезде в момент ДТП не горел.

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