В Самаре электропоезд врезался в легковой автомобиль
Авария произошла в самаре на переезде на улице Речной.
Авария произошла в самаре на переезде на улице Речной.
В результате столкновения легковой автомашины иностранного производства и электрички никто не пострадал.
Авария произошла на переезде на улице Речной, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути, но завершить маневр он не успел. Электропоезд врезался в заднюю часть автомобиля. Пострадавших нет, машина получила серьезные повреждения, электропоезд снес ей почти всю заднюю часть.
По словам водителя легкового автомобиля, семафор на переезде в момент ДТП не горел.