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23 декабря, источник: Volga News

Полиция Сызрани разыскивает пропавшего почти 2 года назад монаха

Полиция Сызрани объявила о розыске пропавшего 54-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Его зовут Фарбман Михаил Маркович, дата его рождения — 09.07.1963 года.

Источник: 63.мвд.рф

По информации сайта «Маленькая Сызрань», будучи уроженцем Самары, в последнее время Михаил Фарбман проживал на Святом источнике Федоровской божьей матери в поселке Новокашпирский. Прихожане знали его как отца Макария.

24 февраля 2016 года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего время не вернулся. Приметы: на вид 50−55 лет, рост 160−164 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы темные, вьющиеся, зачесаны назад, глаза карие. Одежда: черная болоньевая куртка, черная вязаная шапка, темно-синие джинсы, черные ботинки. Особые приметы: на шее имеется родинка размером 2−3 мм.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам МУ МВД России «Сызранское: (8464) 35−58−36, 8−927−618−37−37 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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