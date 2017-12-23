Полиция Сызрани разыскивает пропавшего почти 2 года назад монаха

Источник: 63.мвд.рф

По информации сайта «Маленькая Сызрань», будучи уроженцем Самары, в последнее время Михаил Фарбман проживал на Святом источнике Федоровской божьей матери в поселке Новокашпирский. Прихожане знали его как отца Макария.

24 февраля 2016 года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего время не вернулся. Приметы: на вид 50−55 лет, рост 160−164 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы темные, вьющиеся, зачесаны назад, глаза карие. Одежда: черная болоньевая куртка, черная вязаная шапка, темно-синие джинсы, черные ботинки. Особые приметы: на шее имеется родинка размером 2−3 мм.