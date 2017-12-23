Скончалась девушка, которую поджег родной отец в Алматинской области
АСТАНА, 23 дек — Sputnik. В Алматинской области скончалась девушка, которую поджог собственный отец. Информацию подтвердили в центральной районной больнице Илийского района.
АСТАНА, 23 дек — Sputnik. В Алматинской области скончалась девушка, которую поджог собственный отец. Информацию подтвердили в центральной районной больнице Илийского района.
«Девушка, 1999 года рождения, умерла 23 декабря утром», — прокомментировали в больнице.
В ночь с 19 по 20 декабря в одном из общежитий поселка Отеген батыра 44-летний мужчина облил себя бензином и погиб в огне со своим 13-летним сыном. Сильные ожоги получила его 18-летняя дочь, которая была госпитализирована в больницу.
Было возбуждено уголовное расследование по факту согласно части 2 статьи 99 УК РК «Убийство».