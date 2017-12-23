Скончалась девушка, которую поджег родной отец в Алматинской области

В ночь с 19 по 20 декабря в одном из общежитий поселка Отеген батыра 44-летний мужчина облил себя бензином и погиб в огне со своим 13-летним сыном. Сильные ожоги получила его 18-летняя дочь, которая была госпитализирована в больницу.