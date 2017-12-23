Необъяснимая жестокость: мужчина избил до смерти падчерицу в Ташкенте

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Сотрудники ГУВД столицы задержали гражданина Ирисметова Нуриддина Фазлиддиновича 1989 года, сообщает пресс-служба ведомства.

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Мужчина, не проживая по месту регистрации в Сырдарьинской области, умышленно уклонялся от отбывания наказания в виде исправительных работ и находился на территории города Ташкента.

Однако в ходе проведения оперативных мероприятий была установлена причастность Ирисметова к другому преступлению.

9 октября 2017 года он нанес тяжкие телесные повреждения несовершеннолетней дочке своей сожительницы. В результате девочка была госпитализирована в Республиканский научный центр нейрохирургии с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма, травма головного мозга, кровоизлияние головного мозга».

Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, она скончалась в больнице.

Инцидент произошел в Уртачирчикском районе столицы.