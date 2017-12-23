Необъяснимая жестокость: мужчина избил до смерти падчерицу в Ташкенте
Девочка получила серьезную
Девочка получила серьезную
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Сотрудники ГУВД столицы задержали гражданина Ирисметова Нуриддина Фазлиддиновича 1989 года, сообщает
Мужчина, не проживая по месту регистрации в Сырдарьинской области, умышленно уклонялся от отбывания наказания в виде исправительных работ и находился на территории города Ташкента.
Однако в ходе проведения оперативных мероприятий была установлена причастность Ирисметова к другому преступлению.
9 октября 2017 года он нанес тяжкие телесные повреждения несовершеннолетней дочке своей сожительницы. В результате девочка была госпитализирована в Республиканский научный центр нейрохирургии с диагнозом «Закрытая
Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, она скончалась в больнице.
Инцидент произошел в Уртачирчикском районе столицы.
В настоящее время собранные материалы были направлены в Следственный отдел при УВД Ташкентской области для приобщения к материалам уголовного дела возбужденному по статье 104 часть 3 пункт «д» УК Республики Узбекистан по вышеуказанному факту.