В Омске взрыв газа снес стену в новой многоэтажке

Взрыв газа произошел сегодня, 23 декабря, около 17:00, в 10-этажном доме № 4/1 во 2-м Амурском проезде. Это новый микрорайон. Как сообщают очевидцы, послышался хлопок, после чего стена на десятом этаже рухнула.

Предварительно известно, что в результате взрыва пострадал один человек — хозяйка квартиры. Ее увезли в больницу с травмами. Жильцов дома эвакуировали.