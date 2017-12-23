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23 декабря, источник: Om1.ru

В Омске взрыв газа снес стену в новой многоэтажке

Известно об одной жертве взрыва — хозяйку квартиры увезли в больницу.

Взрыв газа произошел сегодня, 23 декабря, около 17:00, в 10-этажном доме № 4/1 во 2-м Амурском проезде. Это новый микрорайон. Как сообщают очевидцы, послышался хлопок, после чего стена на десятом этаже рухнула.

Предварительно известно, что в результате взрыва пострадал один человек — хозяйка квартиры. Ее увезли в больницу с травмами. Жильцов дома эвакуировали.

По данным ГУ МЧС России по Омской области, на месте ЧП работают 17 спасателей. Информация уточняется. В ближайшее время станут известны подробности случившегося.

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