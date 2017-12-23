Начальник полиции Полевского предстанет перед судом за махинации со служебными автомобилями

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, начальник городской полиции забрал под личные цели новый служебный автомобиль, подменив его на старый. Согласно деталям дела, в ноябре-декабре 2015 года по указанию главы отдела УАЗ (2007 года выпуска), принадлежащий гаражу областного полицейского главка, перегнали из отдела в частную фирму. Там на машине «перебили» идентификационный номер и заменили регистрационные номера. В отдел полиции вернули УАЗ более раннего срока выпуска. Новый автомобиль начальник ОМВД использовал в личных целях. Следователям, в частности, известно, что полицейский ездил на этой машине на охоту. Ущерб от подмены автомобилей составил 230 тысяч рублей.

После выявления махинаций было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» и ст.326 УК РФ «Организация подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства».

«В ходе расследования органами Следственного комитета выяснялись, в том числе, причины и условия, которые способствовали совершению преступления. В связи с чем, в адрес ГУ МВД РФ по Свердловской области внесено соответствующее представление в целях принятия необходимых мер по недопущению подобных инцидентов впредь», — отмечается в сообщении.