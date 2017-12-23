В Испании прогремел взрыв на рынке
МАДРИД, 23 дек — РИА Новости. Три человека получили легкие ранения в результате взрыва бытового газа в испанском автономном сообществе Мурсия, сообщает региональная служба по чрезвычайным ситуациям.
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МАДРИД, 23 дек — РИА Новости. Три человека получили легкие ранения в результате взрыва бытового газа в испанском автономном сообществе Мурсия, сообщает региональная служба по чрезвычайным ситуациям.
Взорвался баллон с бутаном на продовольственном рынке. В момент взрыва на рынке было много людей, сообщил советник по чрезвычайным ситуациям Хуан Мигель Байонас.