Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Олимпийская чемпионка Мароуни получила $1,25 млн за молчание
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
В проекте Крымского моста найдена ошибка
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
В США назвали главную "страховку" РФ в случае войны — СМИ
Явлинский поведал о разговоре с Путиным об Украине
Елена Перминова отдыхает с семьей на горнолыжном курорте
Екатерина Варнава станцевала в блестящем мини-платье
СМИ: 30-летняя дочь Салтыковой стала копией знаменитой мамы
Депортированная из Италии Анфиса Чехова: Обидно
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
14События недели в фотографиях
23 декабря, источник: Sputnik.by

Покурили и уснули: трех человек спасли милиционеры на пожаре в Рогачеве

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Трех человек спасли на пожаре дежурившие сотрудники патрульно-постовой службы, во время обхода домов они заметили задымление и вызвали спасателей.

Источник: Sputnik.by
Читайте также
МЧС опубликовало рекомендации по предотвращению взрывов бытовых котлов

Инцидент произошел накануне вечером, рассказали в управлении МЧС по Гомельской области.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, они увидели дым, который шел из открытой входной двери кирпичного жилого дома. В одной из комнат горели постельные принадлежности.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, уточнили в ОУМЧС.

Как выяснилось, милиционеры после того, как обнаружили задымление, обследовали дом. Они нашли спящего хозяина 55 лет и еще двух гостей, которые также спали. Правоохранители разбудили их и вывели на улицу. Только после того, как обитатели дома оказались в безопасности, сотрудники ППС вызвали спасателей.

В МЧС уточнили, что в результате пожара повреждены постельные принадлежности в жилой комнате. Причина пожара устанавливается.

Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тонувших рыбаков в Докшицком районе спасли сотрудники МЧС
'Каляды' в Дудутках: танцы и забавы от души
Меркель и Макрон призвали Россию вернуться в СЦКК в Донбассе
Названы условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс
Яценюка на десять минут задержали в Швейцарии по запросу России
Сенатор: скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Саудовская Аравия требует от принца $6 млрд за освобождение
Парламент Чечни бойкотировал Instagram из-за блокировки Кадырова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России Загитова триумфально выиграла чемпионат России, Сотскова показала, что ее стоит бояться, а 14-летняя Косторная взяла бронзу "на перспективу"
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь