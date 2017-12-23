Покурили и уснули: трех человек спасли милиционеры на пожаре в Рогачеве

Когда спасатели прибыли к месту вызова, они увидели дым, который шел из открытой входной двери кирпичного жилого дома. В одной из комнат горели постельные принадлежности.

Как выяснилось, милиционеры после того, как обнаружили задымление, обследовали дом. Они нашли спящего хозяина 55 лет и еще двух гостей, которые также спали. Правоохранители разбудили их и вывели на улицу. Только после того, как обитатели дома оказались в безопасности, сотрудники ППС вызвали спасателей.