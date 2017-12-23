Замакима ЮКО получил выговор за коррупцию в ведомстве

«Стоит напомнить, что руководитель несёт полную ответственность за все действия, поступки и результаты своих подчинённых. Принцип персональной ответственности за действия подчинённых должен стать аксиомой для каждого руководителя», — подчеркнули в ведомстве.

Глава управления внутренней политики области Толеген Б. Б. был задержан в октябре 2017 года департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 миллиона тенге. Денежные средства были получены за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг. В настоящее время дело в отношении него рассматривается в суде.