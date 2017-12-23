Замакима ЮКО получил выговор за коррупцию в ведомстве
АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Заместитель акима
АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Заместитель акима
Отмечается, что в административной ответственности чиновник привлечен в ходе расследования получения взятки руководителем управления внутренней политики
«Стоит напомнить, что руководитель несёт полную ответственность за все действия, поступки и результаты своих подчинённых. Принцип персональной ответственности за действия подчинённых должен стать аксиомой для каждого руководителя», — подчеркнули в ведомстве.
Глава управления внутренней политики области Толеген Б. Б. был задержан в октябре 2017 года департаментом Национального бюро по противодействию коррупции