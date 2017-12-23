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23 декабря, источник: Sputniknews.kz

Замакима ЮКО получил выговор за коррупцию в ведомстве

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков получил выговор за непринятие мер по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

Источник: Sputniknews.kz

Отмечается, что в административной ответственности чиновник привлечен в ходе расследования получения взятки руководителем управления внутренней политики Южно-Казахстанской области. Садибеков курировал работу данного управления.

«Стоит напомнить, что руководитель несёт полную ответственность за все действия, поступки и результаты своих подчинённых. Принцип персональной ответственности за действия подчинённых должен стать аксиомой для каждого руководителя», — подчеркнули в ведомстве.

Глава управления внутренней политики области Толеген Б. Б. был задержан в октябре 2017 года департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 миллиона тенге. Денежные средства были получены за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг. В настоящее время дело в отношении него рассматривается в суде.

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