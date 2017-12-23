Девушку, без вести пропавшую в Новосибирске, нашли мертвой внутри большой сумки
Кристина Приходько ушла из дома 21 декабря. Как оказалось, она стала жертвой двух преступников.
Кристина Приходько ушла из дома 21 декабря. Как оказалось, она стала жертвой двух преступников.
Найдена пропавшая без вести 19-летняя Кристина Приходько. Обнаружили ее мертвой в Советском районе.
— Тело находилось внутри большой хозяйственной сумки. Ее нашли в лесном массиве в районе пляжа «Бумеранг», — сообщил «Комсомолке» собеседник в правоохранительных органах.
Нашли погибшую 23 декабря около 14.30. Опознать ее удалось в том числе благодаря особой примете — татуировке на левом предплечье.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, задержаны подозреваемые — двое местных парней.
Напомним, что Кристина безвестно пропала 21 декабря. Около 9 утра вышла из дома в Первомайском районе и больше не появлялась. После того, как она ушла из своего дома на улице 1-й Грушевской, телефон ее стал недоступным. Девушку разыскивали как сотрудники правоохранительных органов, так и новосибирские волонтеры.