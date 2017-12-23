Девушку, без вести пропавшую в Новосибирске, нашли мертвой внутри большой сумки

Напомним, что Кристина безвестно пропала 21 декабря. Около 9 утра вышла из дома в Первомайском районе и больше не появлялась. После того, как она ушла из своего дома на улице 1-й Грушевской, телефон ее стал недоступным. Девушку разыскивали как сотрудники правоохранительных органов, так и новосибирские волонтеры.