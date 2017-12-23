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23 декабря, источник: Комсомольская правда

Девушку, без вести пропавшую в Новосибирске, нашли мертвой внутри большой сумки

Кристина Приходько ушла из дома 21 декабря. Как оказалось, она стала жертвой двух преступников.

Источник: РИА "Новости"

Найдена пропавшая без вести 19-летняя Кристина Приходько. Обнаружили ее мертвой в Советском районе.

— Тело находилось внутри большой хозяйственной сумки. Ее нашли в лесном массиве в районе пляжа «Бумеранг», — сообщил «Комсомолке» собеседник в правоохранительных органах.

Нашли погибшую 23 декабря около 14.30. Опознать ее удалось в том числе благодаря особой примете — татуировке на левом предплечье.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, задержаны подозреваемые — двое местных парней.

Напомним, что Кристина безвестно пропала 21 декабря. Около 9 утра вышла из дома в Первомайском районе и больше не появлялась. После того, как она ушла из своего дома на улице 1-й Грушевской, телефон ее стал недоступным. Девушку разыскивали как сотрудники правоохранительных органов, так и новосибирские волонтеры.

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