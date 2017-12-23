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23 декабря, источник: Комсомольская правда

Серийных похитителей велосипедов задержали в Нижнем Новгороде

За день мужчины умудрялись украсть по три велосипеда.

Нижегородские полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении велосипедов на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным полиции, в конце ноября из подъезда дома на Южном шоссе в Автозаводском районе был похищен велосипед. Он принадлежал 41-летнему нижегородцу. Общая сумма ущерба составила 5,5 тысяч рублей.

В тот же день два велосипеда были похищены из тамбура квартиры на улице Тимирязева. Ради совершения кражи злоумышленникам пришлось перекусить металлический трос замка. Там сумма ущерба перевалила за 25 тысяч рублей.

В следующий раз на охоту за велосипедами похитители вышли ночью 21 декабря. Из подвала одного из домов по Московскому шоссе они пытались похитить велосипед стоимостью 6 тысяч рублей. Однако их задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полиция проверяет их причастностьк совершению аналогичных преступлений.

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