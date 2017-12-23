В Краснодаре эвакуируют торговый центр после обнаружения подозрительного предмета
В столице Кубани в районе половины шестого вечера началась эвакуация торгового центра «Пять звезд», расположенного в Юбилейном микрорайоне.
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В столице Кубани в районе половины шестого вечера началась эвакуация торгового центра «Пять звезд», расположенного в Юбилейном микрорайоне.
Об этом сообщает корреспондент ФедералПресс с места события. По имеющейся информации, на входе в ТЦ рядом с банкоматами охраной обнаружен подозрительный предмет, похожий на кейс. В настоящий момент из здания производится эвакуация. Вызван наряд полиции. Подробности уточняются.