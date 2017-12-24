В Воронеже неизвестный пригрозил взорвать управление главного архитектора
Неизвестный пригрозил взорвать управление главного архитектора на улице Кольцовской в Воронеже в субботу, 23 декабря.
Неизвестный пригрозил взорвать управление главного архитектора на улице Кольцовской в Воронеже в субботу, 23 декабря.
Сообщение с угрозой пришло на электронную почту управления около 15:50, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в системе-112. О письме сообщила сотрудница управления. На место немедленно выехали спецслужбы.