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16:56 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже неизвестный пригрозил взорвать управление главного архитектора

Неизвестный пригрозил взорвать управление главного архитектора на улице Кольцовской в Воронеже в субботу, 23 декабря.

Источник: Вести - Воронеж

Сообщение с угрозой пришло на электронную почту управления около 15:50, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в системе-112. О письме сообщила сотрудница управления. На место немедленно выехали спецслужбы.

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