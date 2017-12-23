Самолет «Ютэйр» экстренно сел во Внуково из-за протечки топливного бака
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Пассажирский «Боинг», направлявшийся из Москвы в Махачкалу, вернулся во Внуково
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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Пассажирский «Боинг», направлявшийся из Москвы в Махачкалу, вернулся во Внуково
«Командир самолета “Боинг-737” авиакомпании “Ютэйр” после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», — сказал он.
«Оба двигателя самолета работали штатно вплоть до их полной остановки после посадки», — уточнил собеседник агентства.