Самолет «Ютэйр» экстренно сел во Внуково из-за протечки топливного бака

«Командир самолета “Боинг-737” авиакомпании “Ютэйр” после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», — сказал он.

Источник сообщил, что самолет только что приземлился во Внуково, в результате инцидента никто не пострадал.