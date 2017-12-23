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23 декабря, источник: Интерфакс

Самолет «Ютэйр» экстренно сел во Внуково из-за протечки топливного бака

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Пассажирский «Боинг», направлявшийся из Москвы в Махачкалу, вернулся во Внуково из-за протечки топливного бака, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Командир самолета “Боинг-737” авиакомпании “Ютэйр” после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», — сказал он.

Источник сообщил, что самолет только что приземлился во Внуково, в результате инцидента никто не пострадал.

«Оба двигателя самолета работали штатно вплоть до их полной остановки после посадки», — уточнил собеседник агентства.

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