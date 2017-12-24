Источник: угроза взрыва была адресована главному архитектору Воронежа
Письмо пришло Людмиле Подшиваловой по электронной почте.
Письмо пришло Людмиле Подшиваловой по электронной почте.
Электронное письмо с угрозой взрыва носило личностный характер. Неизвестный пригрозил взорвать не управление главного архитектора, а его руководителя — Людмилу Подшивалову. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщил собственный источник в правоохранительных органах в субботу, 23 декабря.
Письмо пришло на электронный адрес главного архитектора Воронежа. По факту угрозы проводится проверка.
Ранее в системе-112 сообщили, что неизвестный пригрозил взорвать управление главного архитектора на улице Кольцовской. Однако эту информацию опровергли.
Людмилу Подшивалову утвердили в должности главного архитектора Воронежа 20 декабря. На очередном заседании думы за её кандидатуру высказался 21 депутат, ещё 11 проголосовали против.
К исполнению обязанностей руководителя управления бывший директор ООО «Регионгражданпроект» приступила 29 мая 2017 года. До этого пост главного архитектора занимал Антон Шевелёв, который сейчас находится под домашним арестом. Его подозревают в получении взяток, он является фигурантом четырех уголовных дел.