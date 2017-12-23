Падение гимнастки столичного цирка с высоты попало на видео

Данную информацию подтвердили в администрации столичного цирка. Как стало известно, инцидент произошел на шоу-программе «Новогодняя сказка», которая второй день идет в столичном цирке.

«Да, произошло падение воздушной гимнастки с высоты трех метров. Ее сразу доставили в больницу, сделали снимок. Так как инцидент произошел в выходной день, врачи осмотрят гимнастку в понедельник. Разговаривали с ней, чувствует она себя нормально. Всем коллективом желаем скорейшего выздоровления и ждем ее возвращения», — сообщили в администрации столичного цирка.