Падение гимнастки столичного цирка с высоты попало на видео
Воздушная гимнастка цирка упала с высоты во время выступления в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Воздушная гимнастка цирка упала с высоты во время выступления в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Данную информацию подтвердили в администрации столичного цирка. Как стало известно, инцидент произошел на
«Да, произошло падение воздушной гимнастки с высоты трех метров. Ее сразу доставили в больницу, сделали снимок. Так как инцидент произошел в выходной день, врачи осмотрят гимнастку в понедельник. Разговаривали с ней, чувствует она себя нормально. Всем коллективом желаем скорейшего выздоровления и ждем ее возвращения», — сообщили в администрации столичного цирка.
Отмечается, что воздушная гимнастка работает в столичном цирке с самого основания.
«Она очень опытная артистка, благодаря чему ей удалось избежать серьезных травм», — добавили в администрации.