Дело главы филиала «Казахавтодора» передано в суд Костаная

По материалам дела, 27 октября 2016 года и 29 ноября 2016 года между Костанайским областным филиалом АО НК «КазАвтоЖол» (заказчик) и КОФ РГП «Казахавтодор» (подрядчик) были заключены дополнительные соглашения к договору на выполнение работ по содержанию автодорог республиканского значения на общую сумму 174 млн тенге.

Для освоения указанных бюджетных денежных средств, согласно условиям заключенного договора и годового производственного плана, необходимо было выполнить дополнительные объемы работ по зимнему содержанию дорог республиканского значения по Костанайской области в срок до 31 декабря 2016 года, путем закупа материалов и горюче-смазочных материалов.

«В декабре 2016 года М. задался преступным замыслом совершения хищения в особо крупном размере вверенного чужого имущества КОФ РГП “Казахавтодор” путем присвоения. М., достоверно зная о документальном списании в декабре 2016 года дизельного зимнего топлива в количестве 220 тыс литров, реализовал свой преступный замысел. Используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, под предлогом возврата долга перед ТОО “Стройгазсервис ЛТД”, и тем самым введя Е. в заблуждение относительно действительных фактов, получил лично от последнего талонами дизельное топливо по накладным на 220 тыс литров на общую сумму 41 305 676 тенге. Данную сумму М. в дальнейшем не использовал на работы по выполнению текущего содержания автомобильных дорог республиканского значения, а присвоил их, использовав по своему усмотрению», — цитирует издание сообщение суда.