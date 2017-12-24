На трассе «Скандинавия» ДТП с участием нескольких автомобилей
Очевидцы сообщили ivbg.ru о крупной аварии на трассе «Скандинавия». Вероятно, неблагоприятные условия стали причиной ДТП с участием трех или четырех автомобилей в районе 100-го километра.
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Очевидцы сообщили ivbg.ru о крупной аварии на трассе «Скандинавия». Вероятно, неблагоприятные условия стали причиной ДТП с участием трех или четырех автомобилей в районе 100-го километра.
Определены два участника ДТП — новый Mercedes ML Опель и Nissan. Как уточняют очевидцы, сотрудники ГИБДД и «Скорая» уже на месте. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Как видно на фото, видимость на трассе — минимальная. Автомобили двигаются со скоростью 30−40 километров в час.