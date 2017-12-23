Факт размещения опасных отходов на сельхозземлях обнаружила прокуратура Тихорецка
Ущерб, нанесенный окружающей среде, превысил 16 миллионов рублей.
Ущерб, нанесенный окружающей среде, превысил 16 миллионов рублей.
Нематериальный вред выразился в превышении допустимого уровня нитратов более чем в 2,6 раза, что повлекло загрязнение почв.
Правоохранители выяснили, что производственные отходы IV класса опасности на земельном участке разместило ООО «Заря».
По данному факту материалы проверки межрайонная прокуратура направила в следственный орган, сообщает
По результатам их рассмотрения территориальный отдел Следственного комитета России по краю возбудил уголовное дело за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.