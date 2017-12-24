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24 декабря, источник: Комсомольская правда

23 ребенка погибли на пожарах в Иркутской области в этом году

Чаще всего возгорания случались из-за неправильного использования электроприборов.

Спасатели подвели печальные итоги — в этом году на пожарах в Иркутской области погибли 175 человек, из которых 23 — маленькие дети. Напомним, одна из последних трагедий произошла 10 декабря в садоводстве под Усольем-Сибирским, где во время пожара в дачном доме погибла семья из пяти человек, в том числе ребенок.

В морозные дни часто включают обогреватели, оставляя их без присмотра. Поэтому главной причиной возгораний за последнее время стало неправильное использование электрооборудования — из-за этого с начала года произошло 995 трагедий. Неосторожное обращение с огнем привело к 986 пожарам, а нарушение правил эксплуатации печей к 405 пожарам. Также в регионе произошло 207 поджогов.

— Отметим, по сравнению с прошлым годом, число пожаров снизилось и составило, по данным на 22 декабря, 2864 случая, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — Кроме того, увеличилось количество спасенных на пожарах — это 1262 жителя региона.

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