23 ребенка погибли на пожарах в Иркутской области в этом году
Чаще всего возгорания случались
Чаще всего возгорания случались
Спасатели подвели печальные итоги — в этом году на пожарах в Иркутской области погибли 175 человек, из которых 23 — маленькие дети. Напомним, одна из последних трагедий произошла 10 декабря в садоводстве под
В морозные дни часто включают обогреватели, оставляя их без присмотра. Поэтому главной причиной возгораний за последнее время стало неправильное использование электрооборудования —
— Отметим, по сравнению с прошлым годом, число пожаров снизилось и составило, по данным на 22 декабря, 2864 случая, — сообщает