23 ребенка погибли на пожарах в Иркутской области в этом году

Спасатели подвели печальные итоги — в этом году на пожарах в Иркутской области погибли 175 человек, из которых 23 — маленькие дети. Напомним, одна из последних трагедий произошла 10 декабря в садоводстве под Усольем-Сибирским, где во время пожара в дачном доме погибла семья из пяти человек, в том числе ребенок.

В морозные дни часто включают обогреватели, оставляя их без присмотра. Поэтому главной причиной возгораний за последнее время стало неправильное использование электрооборудования — из-за этого с начала года произошло 995 трагедий. Неосторожное обращение с огнем привело к 986 пожарам, а нарушение правил эксплуатации печей к 405 пожарам. Также в регионе произошло 207 поджогов.