Два человека погибли в лобовом столкновении ВАЗ-2107 и Hyundai в Иркутской области
Водителя иномарки доставили в больницу.
Источник:IrkutskMedia.ru
Автомобили ВАЗ-2107 и Hyundai столкнулись «лоб в лоб» на федеральной трассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе Иркутской области сегодня утром, 24 декабря. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водителя Hyundai госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на паблик svodka38 в Instagram.
Расстроившийся из-за искусственной елки отец стал мемомМэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.