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24 декабря, источник: IrkutskMedia.ru

Два человека погибли в лобовом столкновении ВАЗ-2107 и Hyundai в Иркутской области

Водителя иномарки доставили в больницу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобили ВАЗ-2107 и Hyundai столкнулись «лоб в лоб» на федеральной трассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе Иркутской области сегодня утром, 24 декабря. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водителя Hyundai госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на паблик svodka38 в Instagram.

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