Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе на перекрестке улиц Гагарина и Ким произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека. Об этом РИА Новости Крым рассказали в ГИБДД по РК.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе на перекрестке улиц Гагарина и Ким произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека. Об этом РИА Новости Крым рассказали в ГИБДД по РК.
«В 00.15 в воскресенье в Симферополе на улице Гагарина водитель, управляя автомобилем Opel Corsa, двигаясь со стороны бульвара Ленина в направлении улицы Ким, при осуществлении левого поворота не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Lacetti, который ехал со стороны улицы Набережная в сторону ж/д вокзала. В результате ДТП пассажиры и водитель автомобиля Opel Corsa получили различные телесные повреждения», — уточнили в