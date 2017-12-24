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14:59 (мск), источник: РИА Крым

Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе на перекрестке улиц Гагарина и Ким произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека. Об этом РИА Новости Крым рассказали в ГИБДД по РК.

«В 00.15 в воскресенье в Симферополе на улице Гагарина водитель, управляя автомобилем Opel Corsa, двигаясь со стороны бульвара Ленина в направлении улицы Ким, при осуществлении левого поворота не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Lacetti, который ехал со стороны улицы Набережная в сторону ж/д вокзала. В результате ДТП пассажиры и водитель автомобиля Opel Corsa получили различные телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе.

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