Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Симферополе

«В 00.15 в воскресенье в Симферополе на улице Гагарина водитель, управляя автомобилем Opel Corsa, двигаясь со стороны бульвара Ленина в направлении улицы Ким, при осуществлении левого поворота не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Lacetti, который ехал со стороны улицы Набережная в сторону ж/д вокзала. В результате ДТП пассажиры и водитель автомобиля Opel Corsa получили различные телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе.