Две бани и евроконтейнеры горели ночью в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Так в 23:01 23 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании пластиковых евроконтейнеров в Дзержинске. В результате пожара сгорели два евроконтейнера. Площадь, пройденная огнем, составила два квадратных метра.

Около половины третьего ночи 24 декабря поступило сообщение о возгорании бани, расположенной в деревне Толмачево Кстовского района. В результате пожара сгорела баня. Площадь пожара составила 7,5 квадратных метров.