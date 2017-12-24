Две бани и евроконтейнеры горели ночью в Нижегородской области
Пожары произошли в ночь на 24 декабря.
Пожары произошли в ночь на 24 декабря.
Две бани и евроконтейнеры горели ночью в Нижегородской области, сообщает
Так в 23:01 23 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании пластиковых евроконтейнеров в Дзержинске. В результате пожара сгорели два евроконтейнера. Площадь, пройденная огнем, составила два квадратных метра.
Около половины третьего ночи 24 декабря поступило сообщение о возгорании бани, расположенной в деревне Толмачево Кстовского района. В результате пожара сгорела баня. Площадь пожара составила 7,5 квадратных метров.
Через полчаса поступила информация о загоревшейся бане в деревне Постниково Балахнинского района. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка бани на площади 12 квадратных метров.