Пенсионерку, которая украла кошелек в церкви, начнут судить 26 декабря

Источник: Sputnik.by

Преступление было совершено 1 октября 2017 года. Несколько дней сотрудники милиции разыскивали в Минске бабушку по подозрению в краже кошелька из сумки прихожанки храма в Первомайском районе столицы.

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«Начало судебного заседания назначено на вторник», — сообщили Sputnik в суде.

Ранее сообщалось, что пострадавшая минчанка, обнаружив, что у нее исчез кошелек, обратилась в Первомайское РУВД. По ее словам, в церкви, расположенной на улице Всехсвятской, у нее из сумки украли кошелек, в котором было более 250 рублей.

Милиционеры отсмотрели записи видеокамер в церкви и установили, что кошелек из сумки, оставленной на скамье, вытащила неизвестная пожилая женщина. Несколько дней ушла на то, чтобы найти женщину. Как выяснилось позже, пенсионерку ранее уже привлекали к ответственности, женщина отбывала наказание за аналогичные преступления.