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16:33 (мск), источник: Новости Воронежа

На воронежской трассе Toyota протаранила на встречной полосе Lifan: четверо в больнице

ЧП случилось в Каменском районе.

Источник: Новости Воронежа

В субботу, 23 декабря, в Каменском районе по дороге «Воронеж-Луганск» ехал 23-летний парень на Toyota Carina. По данным МВД, примерно в 18:00 он выехал на встречную полосу и врезался в Lifan, которым управляла 46-летняя жительница Воронежа.

«Водитель Toyota, водитель Lifan и её пассажиры — воронежцы 24 и 46 лет, с различными травмами попали в больницу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства случившегося ДТП.

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