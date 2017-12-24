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24 декабря, источник: Newsroom24.ru

Мужчина упал без сознания в Нижегородском суде

Мужчина упал без сознания в здании суда в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, мужчина пришел в здание Нижегородского районного суда для участия в судебном заседании. Во время прохождении пропускного контроля ему стало плохо. Мужчина потерял сознание и упал. На помощь пришли два судебных пристава. Они оказали потерявшему сознание мужчине первую доврачебную помощь и вызвали скорую помощь.

После выздоровления мужчина направил благодарность в адрес руководства УФССП по Нижегородской области.

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