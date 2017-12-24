Мужчина упал без сознания в Нижегородском суде

Как отмечается в сообщении, мужчина пришел в здание Нижегородского районного суда для участия в судебном заседании. Во время прохождении пропускного контроля ему стало плохо. Мужчина потерял сознание и упал. На помощь пришли два судебных пристава. Они оказали потерявшему сознание мужчине первую доврачебную помощь и вызвали скорую помощь.