В Татарстане в букмекерской конторе один из посетителей устроил стрельбу из ружья
В Нижнекамске вечером 23 декабря 31-летний житель города устроил стрельбу из охотничьего ружья в букмекерской конторе, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Нижнекамске вечером 23 декабря 31-летний житель города устроил стрельбу из охотничьего ружья в букмекерской конторе, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
Инцидент случился около 20 часов в конторе по адресу Менделеева, 15.
— По неустановленной пока причине мужчина достал охотничье ружье и начал стрелять в потолок. Его удалось задержать Национальной гвардии, — сообщили ProKazan.ru.
Возбуждено дело по статье «Хулиганство», ранее судимого мужчину отпустили домой под подписку о невыезде.