Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
СМИ: Украина готова направить на ополчение Донбасса бомбы
СМИ: Слова в ПАСЕ против возврата РФ не поддержали
Леди Гага в роскошной шубе прокатилась на тележке из супермаркета
Рудковская, Барановская и другие на премьере «Щелкунчика 2»
Новая крылатая ракета России Х-50 оснащена системой самообороны
Бесконечные ноги: СМИ о смелом фото Бондарчук
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
12:08 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане в букмекерской конторе один из посетителей устроил стрельбу из ружья

В Нижнекамске вечером 23 декабря 31-летний житель города устроил стрельбу из охотничьего ружья в букмекерской конторе, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Инцидент случился около 20 часов в конторе по адресу Менделеева, 15.

 — По неустановленной пока причине мужчина достал охотничье ружье и начал стрелять в потолок. Его удалось задержать Национальной гвардии, — сообщили ProKazan.ru.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство», ранее судимого мужчину отпустили домой под подписку о невыезде.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
У казанского миллионера украли авто за 1,5 млн евро и сдали в металлолом за 18 тыс рублей
В КНДР назвали «актом войны» новые санкции ООН
Названы условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс
Интерпол прокомментировал проверку Яценюка в аэропорту Женевы
ВМФ РФ исследует похожий на пропавшую подлодку Аргентины объект
Бизнесмена Сергея Полонского выдвинули кандидатом в президенты
Володин прокомментировал закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях
В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Юве» мстит Риму, Гвардьола догнал Манчини, Спаллетти в кризисе Рассказываем о главных субботних матчах в европейских чемпионатах
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Дочь Сергея Безрукова ходит с ним на репетиции Поклонники актера уверены, что маленькая Маша вырастет актрисой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь