В Ростове-на-Дону двое грабителей ворвались в чужую квартиру, избив хозяина
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Мужчина, обратившись к ним за помощью, подробно обо всем рассказал. Когда к нему постучались в дверь, он без задней мысли открыл замок, после чего получил удар в голову. Пока мужчина приходил в себя, непрошеные гости собрали бытовую технику и унесли с собой. Вскоре на место приехали оперативники.
— В результате проведенного комплекса мероприятий были задержаны 36-летний и 40-летний местные жители, — рассказали в ГУ МВД Ростовской области. — Как оказалось, они, будучи знакомыми с потерпевшим и, зная место проживания, под благовидным предлогом проникли в его квартиру.
Несмотря на то, что общий ущерб составил всего 12 тысяч рублей, в отношении мужчин не только возбудили уголовное дело (грозит им до десяти лет лишения свободы), но и взяли под стражу на время расследования.