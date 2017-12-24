В Ростове-на-Дону двое грабителей ворвались в чужую квартиру, избив хозяина

Мужчина, обратившись к ним за помощью, подробно обо всем рассказал. Когда к нему постучались в дверь, он без задней мысли открыл замок, после чего получил удар в голову. Пока мужчина приходил в себя, непрошеные гости собрали бытовую технику и унесли с собой. Вскоре на место приехали оперативники.

— В результате проведенного комплекса мероприятий были задержаны 36-летний и 40-летний местные жители, — рассказали в ГУ МВД Ростовской области. — Как оказалось, они, будучи знакомыми с потерпевшим и, зная место проживания, под благовидным предлогом проникли в его квартиру.