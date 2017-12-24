Как Ленобласть пережила метель. Снеговики на шоссе и летающие иномарки
Сильный снегопад и ветер, внезапно обрушившиеся на Ленобласть и Петербург во второй половине дня в субботу, 23 декабря, значительно усложнили жизнь автолюбителям.
Сильный снегопад и ветер, внезапно обрушившиеся на Ленобласть и Петербург во второй половине дня в субботу, 23 декабря, значительно усложнили жизнь автолюбителям.
Сообщество «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» попросту разрывалось от постов о различных дорожных происшествиях. Ivbg.ru решил выбрать некоторые из них и показать, как тяжело Ленобласть пережила эту метель.
Сильный снегопад начался около 17:30 и продолжался вплоть до наступления кромешной темноты. Так, сообщения о первых серьезных авариях из области начали поступать после 20:00, когда автодороги превратились в снежное месиво. Первопроходцами в плане тревожных новостей стали маршрутка и легковушка, которые столкнулись недалеко от деревни Лебяжье сразу за переездом со стороны Соснового Бора. Как отметили очевидцы, «зад» машины превратился в хлам от столкновения. Причина банальна: занесло.
Примерно в то же самое время под Тосно тоже было неспокойно. Там не на шутку разогнавшийся в самый разгар метели железный конь иностранного производства 20 метров проскользил по неубранной дороге, после чего выполнил сложный акробатический прием и взлетел на отбойник. К счастью, никто не пострадал, а в комментариях в соцсетях нашлось много шутников. Случилось это, кстати, у посёлка Ушаки, и движение в Питер на время было слегка затруднено.
А теперь внимание: сейчас, несмотря на новость о ДТП, будет доза
На ЗСД тоже было тяжело. Особенно водителям большегрузов. Один из них, например, свернул «голову» прямо на дороге. Произошло это на 28-м километре северного направления, в районе Юнтоловского заказника. Доподлинно неизвестно, как такое могло случиться, но факт остаётся фактом.
Но тяжко было не только на ЗСД: «Скандинавия» была в своем самом худшем виде. Освещенная и сухая она заслужила прозвище «трасса смерти», а в самом разгаре снегопада по ней лучше вообще не ездить. Тем, кому не посчастливилось прокатиться по дороге в тот вечер, отмечают, что ничего не было видно, машину раз за разом подносило из стороны в сторону
Закончился день погоней от сотрудников ГИБДД в Осиновой Роще. Очевидцы происходящего сообщили, что водитель убежал, а пассажир не успел. В итоге кинематографического инцидента под снегом замаскироваться не удалось, машина была брошена, а сотрудники с чувством выполненного долга отправились спать.
Кстати, на ночь 24 декабря МЧС вновь обещает метель и снегопад. Надеемся, в этот раз автолюбители будут чуть осторожнее и осмотрительнее.