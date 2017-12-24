Как Ленобласть пережила метель. Снеговики на шоссе и летающие иномарки

Сообщество «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» попросту разрывалось от постов о различных дорожных происшествиях. Ivbg.ru решил выбрать некоторые из них и показать, как тяжело Ленобласть пережила эту метель.

Сильный снегопад начался около 17:30 и продолжался вплоть до наступления кромешной темноты. Так, сообщения о первых серьезных авариях из области начали поступать после 20:00, когда автодороги превратились в снежное месиво. Первопроходцами в плане тревожных новостей стали маршрутка и легковушка, которые столкнулись недалеко от деревни Лебяжье сразу за переездом со стороны Соснового Бора. Как отметили очевидцы, «зад» машины превратился в хлам от столкновения. Причина банальна: занесло.

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Примерно в то же самое время под Тосно тоже было неспокойно. Там не на шутку разогнавшийся в самый разгар метели железный конь иностранного производства 20 метров проскользил по неубранной дороге, после чего выполнил сложный акробатический прием и взлетел на отбойник. К счастью, никто не пострадал, а в комментариях в соцсетях нашлось много шутников. Случилось это, кстати, у посёлка Ушаки, и движение в Питер на время было слегка затруднено.

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А теперь внимание: сейчас, несмотря на новость о ДТП, будет доза по-настоящему отличного настроения и новогоднего счастья. В правом ряду на Выборгском шоссе поздно вечером 23 декабря было очень снежно и скользко, в результате две иномарки неплохо замотало и остановило этот фигурный полёт только столкновение друг с другом. В итоге пострадавшие вызвали ГИБДД, но тем тоже было нелегко: пока дорожные службы добирались, водители не растерялись и принялись… лепить снеговиков. Прямо на дороге. Собственно, почему бы нет? Правда, потом пришлось всё же убрать произведение искусства, чтобы оно не стало причиной еще одной аварии. Зато вышло прекрасное фото на память! Запомните: в любой ситуации нужно сохранять позитивное расположение духа.

<div id="vk_post_-68471405_8061058"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?151"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-68471405_8061058", -68471405, 8061058, 'GR3yOHje3sbIorgjwMPrkClSwA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На ЗСД тоже было тяжело. Особенно водителям большегрузов. Один из них, например, свернул «голову» прямо на дороге. Произошло это на 28-м километре северного направления, в районе Юнтоловского заказника. Доподлинно неизвестно, как такое могло случиться, но факт остаётся фактом.

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Но тяжко было не только на ЗСД: «Скандинавия» была в своем самом худшем виде. Освещенная и сухая она заслужила прозвище «трасса смерти», а в самом разгаре снегопада по ней лучше вообще не ездить. Тем, кому не посчастливилось прокатиться по дороге в тот вечер, отмечают, что ничего не было видно, машину раз за разом подносило из стороны в сторону из-за намешавшегося снежного наката. В итоге весь этот ужас вылился в серьезную аварию, о которой ivbg.ru сообщал вчера.

Закончился день погоней от сотрудников ГИБДД в Осиновой Роще. Очевидцы происходящего сообщили, что водитель убежал, а пассажир не успел. В итоге кинематографического инцидента под снегом замаскироваться не удалось, машина была брошена, а сотрудники с чувством выполненного долга отправились спать.

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