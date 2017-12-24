Во Внуково стюардесса выпала из самолета
В московском аэропорту Внуково стюардесса выпала из самолета, сообщает РЕН ТВ.
В московском аэропорту Внуково стюардесса выпала из самолета, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел накануне вечером. Бортпроводница упала с высоты 3−4 метров во время загрузки питания в самолет, который готовился к вылету в
Во время закрытия двери стюардесса поскользнулась и выпала на бетонный перрон.
В ноябре стюардесса китайской авиакомпании выпала из самолета, когда заносила еду.
Похожий случай произошел в Китае в октябре. Стюардесса выпала из воздушного судна при попытке закрыть дверь.