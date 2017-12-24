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12:49 (мск), источник: Газета.Ру

Во Внуково стюардесса выпала из самолета

В московском аэропорту Внуково стюардесса выпала из самолета, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне вечером. Бортпроводница упала с высоты 3−4 метров во время загрузки питания в самолет, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск.

Во время закрытия двери стюардесса поскользнулась и выпала на бетонный перрон.

Женщина была госпитализирована.

В ноябре стюардесса китайской авиакомпании выпала из самолета, когда заносила еду.

Похожий случай произошел в Китае в октябре. Стюардесса выпала из воздушного судна при попытке закрыть дверь.

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