Во Внуково стюардесса выпала из самолета

Инцидент произошел накануне вечером. Бортпроводница упала с высоты 3−4 метров во время загрузки питания в самолет, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск.

Во время закрытия двери стюардесса поскользнулась и выпала на бетонный перрон.

Женщина была госпитализирована.

В ноябре стюардесса китайской авиакомпании выпала из самолета, когда заносила еду.