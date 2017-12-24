Станция «Площадь Восстания-2» не работала 50 минут
В подземке проверяли подозрительный рюкзак.
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В подземке проверяли подозрительный рюкзак.
«Площадь Восстания-2» в Петербурге закрывали на проверку, передает
Поводом для закрытия станции послужил бесхозный рюкзак, обнаруженный у эскалатора. Находку исследовали специалисты. Во время проверки пассажиры не могли попасть к поездам.
Рюкзак оказался совершенно безопасен: внутри лежали только личные вещи забывчивого пассажира.
В 11.12 «Площадь Восстания-2» заработала в штатном режиме.