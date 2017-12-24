Станция «Площадь Восстания-2» не работала 50 минут

«Площадь Восстания-2» в Петербурге закрывали на проверку, передает пресс-служба городского метрополитена. Станция прекратила работу в 10.24 в воскресенье, 24 декабря.

Поводом для закрытия станции послужил бесхозный рюкзак, обнаруженный у эскалатора. Находку исследовали специалисты. Во время проверки пассажиры не могли попасть к поездам.