В Казани ночью неизвестный совершил вооруженный налет на продуктовый магазин
(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Минувшей ночью неизвестный ограбил в Казани продуктовый магазин, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Минувшей ночью неизвестный ограбил в Казани продуктовый магазин, сообщили ИА «Татар-информ» в
Инцидент произошел в Вахитовском районе в помещении по улице Карла Маркса. Мужчина, вооруженный похожим на оружие предметом, украл из кассы около 14 тысяч рублей.
Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. В данный момент правоохранители устанавливают личность грабителя.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».