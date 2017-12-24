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13:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани ночью неизвестный совершил вооруженный налет на продуктовый магазин

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Минувшей ночью неизвестный ограбил в Казани продуктовый магазин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Инцидент произошел в Вахитовском районе в помещении по улице Карла Маркса. Мужчина, вооруженный похожим на оружие предметом, украл из кассы около 14 тысяч рублей.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. В данный момент правоохранители устанавливают личность грабителя.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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