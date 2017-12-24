Участников аварии на КАД в Петербурге эвакуировали вертолетом

Пострадавших в аварии на КАД в Северной столице эвакуировали на вертолете пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент на кольцевой произошел в воскресенье, 24 декабря, на развязке с ЗСД у Дачного проспекта.

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По словам очевидцев, столкновение оказалось очень серьезным. К месту аварии прибыли несколько бригад скорой помощи и две пожарные машины. Движение на участке кольцевой перекрыли.

За пострадавшими в ДТП прилете вертолет, который доставил участников ДТП в больницу.