Участников аварии на КАД в Петербурге эвакуировали вертолетом
На кольцевой произошло серьезное ДТП.
На кольцевой произошло серьезное ДТП.
Пострадавших в аварии на КАД в Северной столице эвакуировали на вертолете пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент на кольцевой произошел в воскресенье, 24 декабря, на развязке с ЗСД у Дачного проспекта.
По словам очевидцев, столкновение оказалось очень серьезным. К месту аварии прибыли несколько бригад скорой помощи и две пожарные машины. Движение на участке кольцевой перекрыли.
За пострадавшими в ДТП прилете вертолет, который доставил участников ДТП в больницу.
Ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.