22-летний житель Туапсе выжил после падения с пятого этажа в Краснодаре
ЧП произошло 23 декабря около 21:00 на улице Черкасской, 60.
ЧП произошло 23 декабря около 21:00 на улице Черкасской, 60.
По предварительным данным, молодой человек выпал с общего балкона, расположенного на пятом этаже многоэтажного жилого дома.
Он упал на автомобиль. В результате происшествия мужчина получил многочисленные переломы, его госпитализировали, сообщил руководитель
Пострадавшему 22 года, он находился в состоянии алкогольного опьянения.