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13:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

22-летний житель Туапсе выжил после падения с пятого этажа в Краснодаре

ЧП произошло 23 декабря около 21:00 на улице Черкасской, 60.

По предварительным данным, молодой человек выпал с общего балкона, расположенного на пятом этаже многоэтажного жилого дома.

Он упал на автомобиль. В результате происшествия мужчина получил многочисленные переломы, его госпитализировали, сообщил руководитель пресс-группы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Пострадавшему 22 года, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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