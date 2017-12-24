22-летний житель Туапсе выжил после падения с пятого этажа в Краснодаре

По предварительным данным, молодой человек выпал с общего балкона, расположенного на пятом этаже многоэтажного жилого дома.

Он упал на автомобиль. В результате происшествия мужчина получил многочисленные переломы, его госпитализировали, сообщил руководитель пресс-группы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.