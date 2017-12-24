В Татарстане очевидец пожара спас восьмилетних братьев-близнецов

В квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома загорелась кухня. Всего огонь захватил площадь 6 квадратных метров. Очевидец происшествия спас двух восьмилетних братьев-близнецов. Детей госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

— Предварительно, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. К ликвидации последствий происшествия привлекались: 10 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 2 единицы техники, — сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.