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14:16 (мск), источник: Известия

ВМФ России исследует похожий на пропавшую подлодку Аргентины объект

В районе исчезновения аргентинской подлодки «Сан-Хуан» в Атлантическом океане обнаружен еще один объект, который исследует российский подводный аппарат «Пантера плюс».

Источник: AP 2017

«Эсминец “Саранди” обнаружил новый объект, который будет исследован судном “Мальвинские острова”, на борту которого находится российский телеуправляемый аппарат», — сообщается на официальной странице ВМС Аргентины в Twitter.

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В субботу, 23 декабря, исследовательское судно ВМФ России «Янтарь» также отплыло из порта в Уругвае по направлению к зоне поисков субмарины.

Как писал портал iz.ru, дизельная подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа перестала выходить на связь 15 ноября. Спустя две недели власти Аргентины официально признали гибель моряков.

На фоне этого инцидента министр обороны республики отправил в отставку главу аргентинских ВМС.

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