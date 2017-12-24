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14:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми произошёл пожар в 16-этажном доме

Горела квартира на третьем этаже: хозяина удалось спасти, его гостя нет.

В Перми произошёл пожар в квартире 16-этажной высотки на улице Екатерининская, в результате которого погиб мужчина.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило в пожарную охрану около восьми утра 24 декабря. Когда пожарные прибыли на место, то выяснилось, что горят вещи в одной из комнат на площади десять квадратных метров.

Спасатели эвакуировали хозяина квартиры в безопасное место. А его 29-летнего знакомого передали врачам скорой помощи. Но спасти мужчину не удалось: он скончался.

Жильцы высотки не пострадали. Сейчас устанавливают точную причину пожара.

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