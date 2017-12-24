В Перми произошёл пожар в 16-этажном доме
Горела квартира на третьем этаже: хозяина удалось спасти, его гостя нет.
Горела квартира на третьем этаже: хозяина удалось спасти, его гостя нет.
В Перми произошёл пожар в квартире 16-этажной высотки на улице Екатерининская, в результате которого погиб мужчина.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило в пожарную охрану около восьми утра 24 декабря. Когда пожарные прибыли на место, то выяснилось, что горят вещи в одной из комнат на площади десять квадратных метров.
Спасатели эвакуировали хозяина квартиры в безопасное место. А его 29-летнего знакомого передали врачам скорой помощи. Но спасти мужчину не удалось: он скончался.
Жильцы высотки не пострадали. Сейчас устанавливают точную причину пожара.