В Перми произошёл пожар в 16-этажном доме

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило в пожарную охрану около восьми утра 24 декабря. Когда пожарные прибыли на место, то выяснилось, что горят вещи в одной из комнат на площади десять квадратных метров.