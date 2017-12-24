Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Карагандинской области

«На момент аварии в автобусе находилось 43 человека. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются», — прокомментировал Кудияров.

Авария произошла после выезда автобуса из Караганды, в 5 километрах от автобусной остановки ДСК.

На трассах в Карагандинской области, кроме автодороги Караганда — Астана, в воскресенье закрыто движение для грузового транспорта и автобусов в связи с неблагоприятными погодными условиями.