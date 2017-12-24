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15:21 (мск), источник: Sputniknews.kz

Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Карагандинской области

АСТАНА, 24 дек — Sputnik. Пассажирский автобус опрокинулся на трассе Караганда — Абай, пострадавших нет, сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудьяров.

Источник: Sputniknews.kz
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«На момент аварии в автобусе находилось 43 человека. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются», — прокомментировал Кудияров.

Авария произошла после выезда автобуса из Караганды, в 5 километрах от автобусной остановки ДСК.

Предположительно, причиной ДТП мог стать гололед.

На трассах в Карагандинской области, кроме автодороги Караганда — Астана, в воскресенье закрыто движение для грузового транспорта и автобусов в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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