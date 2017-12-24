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24 декабря, источник: Sputniknews.kz

Массовое ДТП под Темиртау: столкнулись семь машин — видео очевидца

Видео массовой аварии на трассе в Карагандинской области сняли очевидцы ДТП.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 дек — Sputnik. Семь автомобилей столкнулись на трассе Караганда-Темиртау из-за гололеда, сообщили в ДВД Карагандинской области.

«Семь автомобилей с незначительными повреждениями. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются», — сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь ДВД карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

В Instagram также появилась видеозапись очевидцев, на которой можно увидеть, что среди участников аварии — автобус, грузовой автомобиль, ГАЗель и несколько легковых автомобилей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с резким ухудшением погодных условий, полицейские просят водителей быть предельно бдительными и соблюдать скоростной режим.

По данным Казгидромет, в большинстве областей Казахстана в выходные — снег, метель, сильный юго-западный ветер и гололед.

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