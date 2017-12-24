Массовое ДТП под Темиртау: столкнулись семь машин — видео очевидца
Видео массовой аварии на трассе в Карагандинской области сняли очевидцы ДТП.
Видео массовой аварии на трассе в Карагандинской области сняли очевидцы ДТП.
АСТАНА, 24 дек — Sputnik. Семь автомобилей столкнулись на трассе
«Семь автомобилей с незначительными повреждениями. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются», — сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь ДВД карагандинской области Бахытжан Кудияров.
Жертв и пострадавших в результате аварии нет.
В Instagram также появилась видеозапись очевидцев, на которой можно увидеть, что среди участников аварии — автобус, грузовой автомобиль, ГАЗель и несколько легковых автомобилей.
В связи с резким ухудшением погодных условий, полицейские просят водителей быть предельно бдительными и соблюдать скоростной режим.
По данным Казгидромет, в большинстве областей Казахстана в выходные — снег, метель, сильный