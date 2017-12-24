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24 декабря, источник: 365info.kz

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе Караганда — Абай

Пострадавших нет, прокомментировал пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Источник: 365info.kz

«На момент аварии в автобусе находилось 43 человека. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщил Sputnik Казахстан Кудияров.

Авария произошла после выезда автобуса из Караганды, в 5 километрах от автобусной остановки ДСК.

Предположительно, причиной ДТП мог стать гололед, который наблюдается в воскресенье на трассах в Карагандинской области.

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